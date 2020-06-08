مشرعون أمريكيون يعتزمون تقديم مشروع قانون إصلاحات الشرطة قبل مراسم تأبين فلويد

يعتزم الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي تقديم تشريع، اليوم الاثنين، لإصلاح مراكز الشرطة في مختلف أنحاء البلاد، كما ستبدأ مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جورج فلويد في تكساس ، قبيل جنازته غدا الثلاثاء.

وتوفى فلويد /46 عاما/ قبل أسبوعين خلال اعتقال الشرطة له في ولاية مينيسوتا. ويواجه ضابط الشرطة السابق ديريك تشوفين الذي وضع ركبته على رقبة فلويد لنحو 9 دقائق تهمة القتل من الدرجة الثانية وسيمثل للمحاكمة اليوم الاثنين.

ويهدف الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين من إطلاق مشروع قانون شامل لإصلاح الشرطة إلى تحويل الطاقة التي أحدثتها حركة "حياة السود مهمة" في مختلف أنحاء البلاد إلى تغييرات قانونية ملموسة تسهل مقاضاة سوء سلوك الشرطة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مسودة قانون العدالة في العمل الشرطي سوف تكبح مبدأ "الحصانة المؤهلة" لنشاط الشرطة، وتفتح الباب أمام المزيد من المقاضاة الجنائية والدعاوى المدنية.

وبالنسبة للدعاوى القضائية المدنية، سيضعف مشروع القانون الحصانة المؤهلة التي تحمي رجال الشرطة بشكل عام من تحمل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن انتهاكات الحقوق.

ودعت لجنة السود في الكونجرس للتصويت هذا الشهر على مشروع القانون. وحث زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر المجلس على التصويت على التشريع الخاص بالشرطة قبل مغادرة واشنطن في راحة لمدة أسبوعين اعتبارا من 3 يوليو.

وسوف يحظر مشروع القانون حالات الخنق مثل تلك التي استخدمتها الشرطة والتي أسفرت عن وفاة جورج فلويد في مينيابوليس الشهر الماضي، وعمليات دخول المنازل بدون استئذان أصحابها، مثل تلك التي أدت إلى وفاة بيرونا تايلور في لويزفيل في مارس الماضي.