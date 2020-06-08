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تدشن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فعاليات برنامج العروض المسرحية "اضحك - فكر - اعرف" الذى ينفذه البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.