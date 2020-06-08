 اليوم.. وزيرة الثقافة تدشن فعاليات برنامج العروض المسرحية «اضحك - فكر - اعرف» - بوابة الشروق
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اليوم.. وزيرة الثقافة تدشن فعاليات برنامج العروض المسرحية «اضحك - فكر - اعرف»

البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 6:32 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 6:32 ص

تدشن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فعاليات برنامج العروض المسرحية "اضحك - فكر - اعرف" الذى ينفذه البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.

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