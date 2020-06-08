الفريق الإنجليزى يواصل العمل أمام المحكمة لمدة 3 أيام.. ميرور: قد لا يعلم مصيره قبل شهرين.. وخسارة القضية قد تؤدى إلى رحيل العديد من اللاعبين



يبدأ مانشستر سيتى، اليوم، صراعه مع الاتحاد الأوروبى لكرة القدم أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضى (كاس)، بعد طعنه على قرار اليويفا بمنعه من المشاركة فى البطولات الأوروبية لمدة عامين.

وعلى مدى ثلاثة أيام، سيواصل مانشستر سيتى العمل على القضية أمام (كاس)، ولكن صحيفة «ديلى ميرور» البريطانية لفتت إلى أن النادى قد لا يعلم مصيره قبل شهرين.

وكان اليويفا فرض عقوبة الإيقاف على مانشستر سيتى، إضافة لتغريمه 25 مليون جنيه إسترلينى؛ بسبب خرق القواعد اللعب المالى النظيف.

وطبقا لليويفا، فإن نفقات مانشستر سيتى تجاوزت عائدات الرعاية خلال الفترة من 2012 إلى 2016.

وينتظر أن تنظر (كاس) التماس مانشستر سيتى بجلسة عبر الفيديو كونفرنس؛ بسبب القيود المفروضة نتيجة أزمة تفشى الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

واستنكر مانشستر سيتى الإدعاءات بوقوعه فى مخالفات، ولكنه ذكر فى البداية أنه «يشعر بخيبة أمل ولكن ليس بالدهشة من هذا الحظر الذى فرض عليه».

وأضاف سيتى: «ببساطة، هذه قضية بدأها الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، وأقامها الاتحاد الأوروبى وأصدر الحكم فيها الاتحاد الأوروبى... مع انتهاء هذه العملية الآن، يبحث النادى عن حكم محايد فى أسرع وقت ممكن».

ويصيب القلق الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى للفريق؛ لأن خسارة النادى هذه القضية، قد يتسبب فى رحيل عدد من اللاعبين المميزين بالفريق.

وقال روبرتو مارتينيز، المدير الفنى للمنتخب البلجيكى، إن نتيجة هذا الاستئناف قد تقنع كيفن دى بروين، بالرحيل عن النادى.

وأوضح مارتينيز فى تصريحات إعلامية، أن دى بروين لاعب اعتاد المكسب والمنافسة على الألقاب، ومن المنتظر أن يدرس كل الظروف قبل اتخاذ قراره.

وأضاف: «سيأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان الفريق يعانى من إيقاف فى دورى أبطال أوروبا وما إذا كان المدرب والمدير الفنى الذى يرتبط معه بعلاقة جيدة سيظل مع الفريق».

وزاد: «كما تتخيلون، إنها الفترة التى يتمتع فيها لاعب مثل كيفن دى بروين بأفضل سنوات مسيرته الكروية، وقد منحها لمانشستر سيتى. ولكن يجب التفكير فيما سيحدث فى السنوات الأربع أو الخمس المقبلة».

ونقلت صحيفة «مانشستر إيفننج نيوز»، عن فيران سوريانو الرئيس التنفيذى لمانشستر سيتى، قوله: «المالك لم يضع أموالا فى هذا النادى لم يتم الإعلان عنها بشكل صحيح».

وختم: «نحن ناد مستدام لكرة القدم، ونحقق ربحا، وليس لدينا ديون، وتم التدقيق فى حساباتنا عدة مرات، من قبل المدققين، ومن قبل المنظمين، ومن قبل المستثمرين، وهذا واضح تماما».

ومن المرجح أن تترك نتيجة هذه القضية أثرا كبيرا على الدورى الإنجليزى والدوريات الكبيرة فى بلدان أخرى والتى تستثمر فيها دول الشرق الأوسط بشكل كبير فى عالم كرة القدم منذ سنوات.