واقعة إسقاط تمثال تاجر رقيق تثير جدلا في بريطانيا

أثارت واقعة إسقاط تمثال لتاجر للرقيق يعود للقرن الثامن عشر جدلا محموما بين السياسيين في بريطانيا بشأن العنصرية والقانون والنظام اليوم الاثنين.

وكتبت وزيرة الداخلية بريتي باتيل على موقع تويتر أن "أعمال البلطجة خربت" احتجاجات "حياة السود مهمة"، التي شارك فيها عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد.

وتطابقت تغريدة بريتي مع تصريحات لرئيس الوزراء بوريس جونسون أمس. وحذرت من أن "العدالة تنتظر" من قاموا بأعمال عنف خلال المظاهرات.

وكان متظاهرون أسقطوا تمثالا لتاجر رقيق في مدينة بريستول وألقوا به في النهر.

وقال مارفن ريس، عمدة بريستول والمنتمي إلى حزب العمال، إنه يتوقع أن يؤدي إزالة التمثال إلى "انقسام في الرأي، كما فعل التمثال نفسه لسنوات عديدة".

وأشار في بيان إلى أنه "من المهم الاستماع إلى أولئك الذين رأوا أن التمثال يمثل إهانة للبشرية."

وأفادت الشرطة بأن أكثر من 10 آلاف شخص شاركوا في احتجاجات الأحد في بريستول، بينما شارك ما لا يقل عن 15 ألف شخص في مسيرة في لندن.