تفكيك السقالات المحترقة بكاتدرائية نوتردام في باريس

بدأ عمال السقالات ومنصات الإصلاح المعلقة المثبتة على الممرات المعدنية بكاتدرائية نوتردام في باريس اليوم الاثنين المهمة الضخمة لتفكيك السقالات المشوهة والسوداء بسبب الحريق بسقف الكاتدرائية.

ويقول الخبراء إن هيكل الكاتدرائية ، التي فقدت سقفها وأبراجها في حريق كارثي في ​نيسان/​أبريل من العام الماضي ، لن يكون آمنًا حتى يتم إنزال السقالات المتضررة التي تم وضعها لأعمال الإصلاح التي كانت جارية في وقت حدوث الحريق.

ويقول المسؤولون إن السقالات تتكون من 40 ألف قطعة معدنية ، يبلغ إجمالي وزنها 200 طن ، ونصفها فوق مستوى سطح الأرض بأكثر من 40 مترًا.

وتم استخدام رافعة ثابتة بارتفاع 80 مترًا ومنصة إصلاح معلقة في العملية.

وقالت الهيئة الحكومية المسؤولة عن أعمال الترميم إن فرقًا متناوبة مكونة من خمسة متسلقين ستنزل على حبال مجهزة بمناشير كهربائية لقطع قضبان السقالات التي انصهرت في الحريق.

ويريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعادة الكاتدرائية المبنية على الطراز القوطي والتي يرجع تاريخ تشييدها إلى القرن الثاني عشر الميلادي ، بالكامل في غضون خمس سنوات.