وسيط في قضية مقتل صحفية مالطية بارزة يخشى من مؤامرة لقتله

قال سائق سيارة أجرة كان وسيطًا في مقتل الصحفية المالطية دافني كاروانا جاليزيا أمام المحكمة اليوم الاثنين، إنه يخشى أن يكون رجل أعمال مليونير ونائب سياسي كبير يخططان لقتله.

وأضاف ملفين ثيوما أنه أصبح مقتنعا بأن قطب الأعمال يورجن فينيتش وكيث شيمبري ، الذي كان حتى ديسمبر الماضي يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الوزراء ، "يخططان للتخلص منه ."

وتم اتهام فينيتش بالتآمر لقتل كاروانا جاليزيا، ويدفع بأنه غير مذنب. وهو يدعي أيضًا أن شيمبري كان العقل المدبر لعملية القتل.

ونفى شيمبري أي تورط له في مؤامرة القتل، ولم يتم اتهامه بأي جريمة حتى الآن.

وقال ثيوما إن فينيتش أعطاه مبلغ 150 ألف يورو (170 ألف دولار) لدفعها لثلاثة من القتلة المأجورين لقتل كاروانا جاليزيا، التي تم قتلها بعبوة ناسفة خارج منزلها الريفي في أكتوبر 2017.