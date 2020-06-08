الجيش الليبي يدمر سرية مدفعية كاملة تركية الصنع أثناء تحركهم تجاه سرت

أعلن الجيش الوطني الليبي، ليل الأحد الإثنين، تدمير سرية مدفعية كاملة تضم 3 مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين و6 عربات مسلحة للحماية أثناء تحركهم تجاه سرت.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن: "الجيش الليبي تمكن من تدمير حافلة نقل كبيرة كانت تحمل عددا من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين أثناء تحركهم تجاه سرت"، مشيدا في الوقت ذاته بالقوات المسلحة الليبية بما قامت به خلال المعارك التي دارت أثناء المرحلة السابقة.

وأوضح أن القوات المسلحة تصدت لمحاولات قام بها المرتزقة والميليشيات لأجل الهجوم على مدينة سرت.

ونوه المسماري بأن ما قدمه الجيش من عمل جبار وما أبداه من شجاعة وبسالة طيلة المعارك السابقة يجعله جزءا من تاريخ ليبيا في الدفاع عن سيادة البلاد وكرامتها، موكدا انتصار الجيش خلال هذه المرحلة.

وأكد المسماري، أن الجانب التركي استغل جميع مبادرات وقف إطلاق النار في السابق من أجل تهريب الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، كما يواصل إرسال السلاح والمرتزقة إلى مصراتة، تحت إشراف من عناصر في الاستخباراتية التركية.

وكان المسماري قد تعهد - في وقت سابق- برد قوي على الميليشيات في حال عدم التزامها بوقف إطلاق النار، مضيفا أن أردوغان هو من يوظف الإرهابيين لأجل قتال الجيش الليبي.