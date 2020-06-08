﻿الاتفاق على حزمة إنقاذ لشركة الخطوط الجوية النمساوية بقيمة 600 مليون يورو

أعلن المستشار النمساوي سبستيان كيرتس توصل حكومته ومجموعة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات إنقاذ لشركة الخطوط الجوية النمساوية (ايه يو ايه) التابعة لمجموعة لوفتهانزا بقيمة 600 مليون يورو (678 مليون دولار).

ولإنقاذ شركة الطيران النمساوية في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستحصل على شركة على قروض بضمان الحكومة النمساوية بقيمة 300 مليون يورو إلى جانب قيام الحكومة النمساوية باستثمار 150 مليون يورو في شركة الطيران، في حين ستقدم لوفتهانزا 150 مليون يورو للمساهمة في تمويل خطة إنقاذ الشركة.

وقال كيرتس إن لوفتهانزا تعهدت بالإبقاء على فيينا كمطار محوري لرحلات شركة الخطوط الجوية النمساوية طويلة المدى مقابل المساهمة الحكومية في خطة الإنقاذ.

وأضاف المستشار النمساوي أن "الخطوط الجوية النمساوية هي الناقل الوطني للنمسا وتعلب دورا كبيرا بالنسبة لفيينا"، مشيرا إلى احتياج النمسا لشركة الطيران في مجالات نقل الصادرات الصناعية والسياحة وخدمة مقار رئاسة الشركات الموجودة في فيينا.

يأتي ذلك في حين وصلت المفاوضات بين لوفتهانزا والحكومة الألمانية بشأن حزمة إنقاذ للمجموعة بقيمة 9 مليارات يورو إلى مراحلها النهائية، بعد حصول الحكومة الألمانية على موافقة المفوضية الأوروبية عليها. في المقابل سيكون على لوفتهانزا التخلي عن عدد كبير من حقوق الإقلاع والهبوط في مطاريها المحوريين بألمانيا في فرانكفورت وميونيخ.

ومن المقرر أن يصوت مساهمو لوفتهانزا على خطة الإنقاذ يوم 25 يونيو الحالي.