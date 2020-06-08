 أوكرانيا: 463 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 27462 - بوابة الشروق
الإثنين 8 يونيو 2020 10:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا: 463 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 27462

كييف - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 10:18 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 10:18 م

سجلت أوكرانيا 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي إلى 27462 حالة.

وذكر نظام مراقبة انتشار وباء الفيروس التاجي - في بيان أصدره اليوم ونقلته وكالة أنباء (أوكرينفورم) الأوكرانية - أنه جرى تسجيل أكبر عدد من الحالات الجديدة في مدينة كييف، مضيفا أن 797 شخصا توفوا حتى الآن بسبب الفيروس التاجي، فيما تعافى 12 ألفا و195 شخصًا، بينما لا يزال 14 ألفا و470 شخصًا مريضًا بفيروس كورونا، و65 ألفا و687 شخصًا مشتبها في إصابته بالفيروس.

وأشار البيان إلى أنه جرى تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي - في الـ 24 ساعة الماضية - في مدينة كييف (72)، ومنطقة زاكارباتيا (64)، ومنطقة تشيرنيفتسي (52).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك