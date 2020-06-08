 الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتين بلا أعراض - بوابة الشروق
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الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتين بلا أعراض

امرأة تضع كمامة على وجهها في شنغهاي يوم 4 يونيو 2020. تصوير: ألى سونغ - رويترز
امرأة تضع كمامة على وجهها في شنغهاي يوم 4 يونيو 2020. تصوير: ألى سونغ - رويترز
شنغهاي (رويترز)
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 4:13 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 4:13 ص

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الاثنين تسجيل أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة وحالتي إصابة بلا أعراض بمرض كوفيد-19 في بر الصين الرئيسي بنهاية يوم السابع من يونيو حزيران.

وقالت اللجنة إن الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج.

وأعلنت اللجنة قبل يوم تسجيل ست حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منها خمس حالات واردة من الخارج وخمس حالات بلا أعراض.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83040 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

ولا تعتبر الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19.


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