سجلت جمارك أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفاعا ملحوظا في حجم التجارة الخارجية من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بأبوظبي، لتصل إلى 42ر5 مليار درهم خلال الربع الأول من 2020 بزيادة نسبتها 4ر34%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 التي بلغت نحو 03ر4 مليار درهم.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية عبر حسابها على "تويتر" اليوم الاثنين، أن الارتفاع في تجارة أبوظبي من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة جاء بدعم من زيادة الواردات التي بلغت 2ر2 مليار درهم مقارنة مع 5ر514 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2019، فيما تجاوزت قيمة الصادرات 1ر3 مليار درهم، وإعادة التصدير 131 مليون درهم.

ويشكل قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، فيما تعد الإمارات مركزاً رئيسياً لهذا النوع من التجارة.