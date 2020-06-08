 تركيا: لا جديد في محادثات شراء بطاريات باتريوت من الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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تركيا: لا جديد في محادثات شراء بطاريات باتريوت من الولايات المتحدة

د ب أ
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 1:18 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 1:18 م

صرح إسماعيل دمير، رئيس الصناعات الدفاعية التركية، وهي الهيئة الحكومية المعنية بمشتريات الأسلحة وإنتاجها، بأن المحادثات مع الولايات المتحدة حول شراء بطاريات باتريوت الأمريكية للدفاع الصاروخي، لم تصل بعد لمرحلة البلورة.

وشدد في مقابلة مع محطة "إن تي في" أن تركيا متمسكة ببرنامج طائرات إف – 35، مشيرا إلى أن مساهمتها في الإنتاج واضحة. ولفت إلى أن "الإجراءات أحادية الجانب" مثل إقصاء تركيا من المشروع تنتهك روح التحالف.

وفي إشارة إلى عدم وجود تعارض بين الأنظمة الدفاعية المختلفة، أكد أنه تم شراء أنظمة صواريخ إس-400 لاستخدام محدد.

وأشار، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن خطط وزارة الدفاع مستمرة لتشغيل صواريخ إس-400 رغم تسبب جائحة كورونا في بعض التأجيل.

وذكر أن تركيا لديها اتفاق مبدئي مع روسيا لشراء دفعة ثانية من صواريخ إس-400 ، موضحا أن هناك تفاصيل مهمة يتعين التشاور بشأنها مثل الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا.

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