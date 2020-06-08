مسئولي حكومة أردوغان يتجاهلون استجوابات البرلمان

ذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، الأحد، أن نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، ووزير العدل عبد الحميد جول، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهراء زمرد سلجوق، سجلوا أدنى معدلات إجابة على المذكرات الاستفهامية المقدمة من نواب في البرلمان التركي.

وقالت الصحيفة إن نائب الرئيس التركي تلقى 6 آلاف و359 مذكرة استفهامية أجاب على 3 آلاف و501 منها فقط ولم يتم الإجابة على 2802 من هذه المذكرات.

فيما تلقت وزارة العدل 3 آلاف و553 مذكرة استفهامية أجابت على 125 منها وامتنعت عن الإجابة عن 3 آلاف و274 من هذه المذكرات الاستفهامية.

وتلقت وزارة الخارجية 776 مذكرة استفهامية أجابت على 717 منها ولم تجب عن 57 مذكرة.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ انطلاق الدورة 27 للبرلمان التركي تقدم النواب خلال العامين الماضيين بـ29 ألف و218 مذكرة استفهامية لم يتم الرد سوى على 12 ألف و771 منها.

وتنص اللائحة الداخلية للبرلمان على ضرورة الرد على المذكرات الاستفهامية التي يطرحها النواب على الوزراء خلال 15 يوما من طرحها.

ويشتكي عدد من نواب المعارضة من عدم تجاوب واهتمام الوزراء ورئاسة الجمهورية مع الاستجوابات البرلمانية التي يقدموها إلى البرلمان كما كان في السابق.