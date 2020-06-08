صلاح حسب الله: التعديلات الدستورية نصت على إنشاء غرفة بالبرلمان من 300 عضو لمجلس الشيوخ

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المتعلقة بقانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على إنشاء غرفة في مجلس النواب لمجلس الشيوخ تتكون من 300 عضو.

وأضاف «حسب الله» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «الأولى»، الأحد، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر على لجنة الشؤون التشريعية لمناقشته.

وأكد أن عدد أعضاء غرفة مجلس الشيوخ بلغ 300 عضو، على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس وفقًا للدستور، ويُعين الثلث الآخر بالقائمة، والثلث الأخير فرديًا، ذاكرًا أن هذا القانون جاء لتنظيم العملية الانتخابية.

وأوضح أن اختصاصات مجلس الشيوخ الدستورية تنص على أن هذا المجلس يقوم على الخبرات، بمشاركة الشباب والنساء في المجالات كافة، مضيفًا أن المجالس الشعبية المحلية تنص على أن يكون 25% من أعضائها من الشباب، إضافة إلى أن قانون مجلس الشيوخ نص على أن تمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 10%.

وذكر أن مشروع مجلس الشيوخ الجديد سيكون بمثابة صندوق لتفكير الدولة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها من المجالات الأخرى، إضافة إلى إعداد رؤية للدولة، ووضع استراتيجية وسياسة الدولة العامة.

وتناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسة والهيئة الوطنية للانتخابات.