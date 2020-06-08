وزير الإسكان: جار الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي بسوهاج بتكلفة 259 مليون

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات صرف صحى بتكلفة 259 مليون جنيه، بمحافظة سوهاج، وهي مشروعات صرف صحي قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود ونجع الحيط بمركز جرجا ومشروعات صرف صحي قرى المحامدة ودمنو والمزالوة بمركز سوهاج.

وقال اللواء المهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إن مشروعات صرف صحي قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود ونجع الحيط بمركز جرجا تبلغ تكلفتها الإجمالية 123 مليون جنيه، وتشمل تنفيذ ثلاث محطات رفع وشبكات انحدار بطول 45563 متراً وخطوط طرد بطول 10879 متراً ووصلات منزلية يبلغ عددها 5551 وصلة تخدم 34774 نسمة.

وذكر بدري، أن مشروعات صرف صحي قرى المحامدة ودمنو والمزالوة بمركز سوهاج تبلغ تكلفتها الإجمالية 136 مليون جنيه، وتشمل ثلاث محطات رفع وشبكات انحدار بطول 25860 متراً وخطوط طرد بطول 7182 مترا ووصلات منزلية يبلغ عددها 3350 وصلة تخدم 34862 نسمة.