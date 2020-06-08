المكسيك ترشح نائب وزير خارجيتها لرئاسة منظمة التجارة العالمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدمت المكسيك كبير مفاوضيها في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا خيسوس سيادي كمرشح لرئاسة منظمة التجارة العالمية، بحسب الرئيس المكسيكي أندرياس لوبيز أوبرادور.

وقال أوبرادور في تسجيل فيديو بثه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "قدمنا بالفعل هذا الترشيح في جنيف (مقر رئاسة المنظمة)".

يذكر أن الرئيس الحالي لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزفيديو البرازيلي الجنسية أعلن في مايو الماضي اعتزامه ترك منصبه بنهاية أغسطس الماضي وذلك قبل عام من موعد انتهاء ولايته وبعد سبع سنوات في المنصب.

كان سيادي /73 عاما/ نائبا لرئيس منظمة التجارة العالمية في مراحل نشأتها الأولى في تسعينيات القرن العشرين. كما شغل مناصب في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ويشغل سيادي حاليا منصب نائب وزير الخارجية المكيسكي لشؤون أمريكا الشمالية، كما ساهم في إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

كما يمتلك سيادي معرفة جيدة بالصين بعد عمله في عدة جامعات بهونج كونج.

وقال لوبيز أوبرادور إنه "مفاوض متوازن ومهني ومستقيم ونزيه... يدافع عن اقتصاد عالمي بدون احتكارات"

يذكر أن الرئيس الجديد لمنظمة التجارة العالمية سيتولى منصبه في الوقت الذي تطالب فيه الولايات المتحدة بإصلاحات شاملة للمنظمة، كما سيواجه تحديات أخرى مثل التوتر التجاري المستمر بين الصين والولايات المتحدة، وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد العالمي.