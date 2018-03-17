القيعي: قضية نادي القرن؟ نعم يمكن أن تكون الـ7 أكبر من 9 وهذا الدليل

دافع عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي عن اللقب الشرفي لناديه بتتويجه بطلًا للقرن العشرين من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

بدأ القيعي حديثه في الأمر "ماذا يفيد الرد على من يعتقد أن الـ12 أكبر من 41؟"، في إشارة لفارق تتويج الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري.

وأضاف عدلي عبر برنامج ملك وكتابة "نعم يمكن أن تكون الألقاب السبعة أكبر من الـ9، وكم كان يمكن أن تكون السبعة بالوصول لأكثر من مباراة نهائية".

وطرح عدلي القيعي أكثر من مثال لتفسير رأيه، قائلا "التصنيف العالمي للتنس هل يحسب بعدد البطولات أم عدد النقاط؟ كذلك الدوري البطولة الأهم هل تحسم بالأكثر فوزا أم بالأكثر تجميعًا للنقاط؟ والنجاح في الثانوية العامة يحسب بالتفوق في عدد المواد أم إجمالي المجموع؟".

ووجه القيعي رسالة لمسؤولي الزمالك "كذلك من استندت إليه ليدافع عن حقوقك، أقر بأن المعايير وضعت عام 1994 وتم الاستناد إليها في 1997".

وأتم تصريحاته بالإشارة لنادي الزمالك "أنت شاركت مكان الأهلي وحققت بطولات إفريقية، رغم حلولك وصيفا وذلك بعد مقاطعة الأهلي للبطولات الإفريقية في منتصف التسعينيات، كان من الممكن أن أشارك وأحرمك من هذه الألقاب، لقد تركت مكاني لفترة وعندما قمت باستعادته، تقول لا هذا مكاني، كيف ذلك؟!".