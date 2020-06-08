كشف تقرير للحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي قدره 2ر2 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا وزيادة ضريبة الاستهلاك، بعد تقديرات أولية بلغ فيها معدل الانكماش 4ر3 بالمئة.

وكانت قراءة الناتج المحلي الإجمالي المنقحة خلال الربع الأول تتماشى تقريبًا مع انكماش بنسبة 0ر2 بالمئة الذي تنبأ به محللون استطلعتهم صحيفة نيكي اليومية وتمثل الربع الثاني على التوالي من النمو السلبي.

يشار إلى أن ربعين متتاليين من النمو السلبي يعني أن اليابان دخلت في ركود بسبب جائحة فيروس كورونا وزيادة الضرائب الحكومية في أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الفترة من أبريل إلى يونيو أسوأ حيث شهدت هذه الفترة إغلاق الأعمال والتوجيهات الحكومية للمواطنين بالبقاء في المنازل في الفترة من أواخر مارس وحتى مايو.