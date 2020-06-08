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مدارس أفغانستان ستظل مغلقة حتى شهر سبتمبر بسبب كورونا

كابول - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 8:29 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 8:29 م

أعلنت وزارة التعليم الأفغانية، أن السلطات مددت العطلات المدرسية حتى 8 سبتمبر القادم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء /خامابرس/ الأفغانية - أن لجنة الطوارئ التي يرأسها النائب الثاني للرئيس محمد ساروار دانش، قررت تمديد الاجازات المدرسية لمدة ثلاثة أشهر أخرى من أجل منع انتشار كوفيد - 19.

ووفقًا للبيان، قررت اللجنة أيضًا أنه لا يجب مقاطعة التعلم عن بُعد والصفوف عبر الإنترنت خلال هذه الفترة.

ويأتي هذا في الوقت الذي أثر فيه الفيروس التاجي أو كوفيد - 19 على العالم وغير نمط الحياة منذ اندلاعه من مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019.

وتم تأكيد انتشار جائحة الفيروس التاجي في أفغانستان في فبراير 2020 ، بعد تقرير الحالات النشطة في مقاطعة هيرات الشرقية.

ووفقًا لوزارة الصحة العامة، فقد سجلت أفغانستان حتى الآن 20342 إصابة بـ كوفيد - 19 ، مات منهم 357 شخصًا نتيجة تفشي الوباء.

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