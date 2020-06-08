مؤسسة النفط الليبية تعلن رفع القوة القاهرة عن صادرات حقلي الشرارة والفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الاثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات حقلي الفيل والشرارة النفطيين جنوب غربي البلاد بعد استئناف إنتاج الخام منهما عقب توقف دام لأشهر.

وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله قائلاً: "ستباشر المؤسسة عمليات تصدير النفط الخام في أقرب وقت ممكن. كما يمكنني تأكيد وصول الخام إلى مصفاة الزاوية التي ستستأنف عملياتها لإنتاج الوقود للاستخدام المحلي، لترفع بذلك الضغط عن الميزانية المخصصة لاستيراد الوقود من الخارج".

وستبدأ المرحلة الأولى من الإنتاج في حقل الفيل بقدرة 12 ألف برميل في اليوم، ومن المتوقع عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال أسبوعين بسبب الأضرار الناتجة عن الإغلاق الطويل جداً.

ويقع حقل الفيل في حوض مرزق جنوب حقل الشرارة على بعد نحو 200 كيلومترا جنوب غرب مدينة سبها، وتبلغ قدرته الإنتاجية 70 ألف برميل في اليوم.

أما حقل الشرارة فيعتبر من أكبر الحقول الليبية بقدرة إنتاجية تفوق 300 ألف برميل في اليوم.

وكانت قبائل داعمة لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قد قامت عشية لقاء برلين الخاص بليبيا في يناير الماضي بإغلاق حقول وموانئ نفطية،احتجاجا على ما وصفوه بسوء توزيع العائدات النفطية بين المدن والمناطق الليبية.

وأدى الإغلاق حتى بداية يونيو الحالي إلى خسائر قدرتها المؤسسة ب 27ر5 مليار دولار.