منظمة غير حكومية تعرب عن مخاوفها من إصابة الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل بكورونا

أعرب نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين عن القلق على مصير الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، في ضوء إصابة المزيد من حراس السجون الإسرائيليين بفيروس كورونا المستجد.

وقال نادي الأسير (منظمة غير حكومية)، في بيان صحفي، إن "المخاطر والتخوفات الحاصلة على مصير الأسرى جراء انتشار فيروس كورونا ما تزل قائمة لم تنتهِ، في ضوء استمرار إعلان الاحتلال عن إصابات بين صفوف سجانيه(حراس السجون) الذين يشكلون المصدر الوحيد لإمكانية نقل الفيروس إلى الأسرى".

وأشار البيان إلى إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة سجانين من وحدات "النحشون" في سجن "بئر السبع" وهو يضم عدة سجون منها سجن "ايشل" الذي يقبع فيه أسرى أمنيين منهم عدد من الأسرى المرضى، إضافة للخطر الذي يفرضه وجود قسم "معبار"، تنشط فيه التنقلات بين السجون ومراكز التحقيق والتوقيف.

وقال البيان إنه "رغم كثافة التحذيرات والمطالبات التي وجهتها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى والأطفال والنساء، إلا أن الاحتلال لم يكتفِ بعدم الاستجابة للمطالب، بل واصل عمليات الاعتقال في كافة محافظات الضفة الغربية".

وأضاف أن "إجراءات إدارة سجون الاحتلال، المتعقلة بالوباء، بقيت محصورة بسياسة المنع وتحولت لأداة حرمان وساهمت في مضاعفة عزل الأسرى، دون أن توفر أي بديل للتخفيف من معاناتهم، تحديداً فيما يتعلق بوقف زيارات عائلاتهم".

وجدد بيان نادي الأسير مطالبته للمنظمات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور أكثر فاعلية من خلال زيادة طاقمه العامل في فلسطين، تلبيةً لاحتياجات الظرف الراهن، وتحقيق إمكانية الاطمئنان على الأسرى، والضغط من أجل وجود لجنة طبية دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم.

في هذه الأثناء أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "حملة الاعتقالات المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة".

ورأت الوزارة في بيان لها، أن "حملات الاعتقالات المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة، تأتي استكمالا لما تقوم به قوات الاحتلال وشرطته من إجراءات وتدابير الهدف منها تكريس أسرلة القدس واستكمال مخططات ضمها ومحاولة خنق الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة".

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومجلس حقوق الانسان والصليب الأحمر برفع صوتهم عاليا في وجه هذه الحملات الهادفة إلى النيل من صمود الفلسطينيين في القدس.