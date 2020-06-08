المغرب يسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا و0 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8302 حالة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية، أضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة، ليظل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المغرب إلى 208 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 6.8 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 397 ألف حالة.