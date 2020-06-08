وزارة الثقافة تبث على قناتها باليوتيوب صالونات دار الأوبرا

تسجيلات نادرة ليحيى حقي وثروت عكاشة ومصطفى محمود وتحية حليم وجارودي وأحمد زويل

وزيرة الثقافة: نعرض مختارة تكشف جانب من الفكر الفذ لعباقرة الأمة

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، استمرار خطوات تطوير وإثراء المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك" من خلال عرض مجموعة من الصالونات الثقافية شهريا، والتي استضافت عظماء الإبداع المصري في الفكر والفن والعلم منهم يحيى حقي، صلاح طاهر، ثروت عكاشة، فاروق الباز، محمد سيد طنطاوي، مصطفى محمود، تحية حليم، روجيه جارودي، عادل إمام، يحيى الفخراني وغيرهم.

وأضافت أن موضوعات الصالونات المختارة تكشف جانب من الفكر الفذ لعباقرة الأمة الذين شكلوا جزءا من الوجدان الجمعي الحديث والمعاصر، موضحة أن البث يبدأ في التاسعة مساء بعد غد الأربعاء بأحد التسجيلات النادرة لصالون زويل الثقافي الذي نظمته دار الأوبرا المصرية على مدار عدة سنوات، وطرح خلاله العالم الكبير الراحل الدكتور أحمد زويل الكثير من آرائه في عدد من القضايا التي تهم المجتمع.

ويسبقه وفي الثامنة والنصف مساء تتواصل سلسلة ذاكرة الإبداع حيث يذاع فيلم تسجيليا عن فنان العرائس الكبير ناجي شاكر والذي يأتي ضمن سلسلة ذاكرة الإبداع ويتضمن ملامح رحلته الفنية وأهم الأعمال التي أبدعها وخلدها التاريخ.