الحكومة الألمانية تناشد المتظاهرين الالتزام بالمسافة الآمنة

ناشدت الحكومة الألمانية المتظاهرين الالتزام بالمسافة الآمنة خلال التجمهر للحد من تفشي جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين ردا على استفسار عقب المظاهرات التي خرجت للتنديد بالعنصرية مطلع هذا الأسبوع وبدت مكتظة للغاية في بعضها: "لا بد من ارتداء الكمامات في مثل هذه الفعاليات والحفاظ على مسافة تباعد لا تقل عن متر ونصف".

وأضاف زايبرت: "من الجيد أن يخرج الناس في ألمانيا إلى الشوارع للتعبير بوضوح عن مناهضتهم للعنصرية. يتعين علينا مواجهة العنصرية في كل مكان، بما في ذلك هنا"، مشيرا في المقابل إلى أن العديد من المتظاهرين لم يظهروا أي علامة على الامتثال لتدابير الحماية، وقال: "وهذا أنشأ خطرا كبيرا لأنفسهم ولآخرين"، مشيرا إلى تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد في قداسات وتجمعات عائلية، مضيفا أن تجاهل القواعد يؤثر أيضا على آخرين، وقال: "يجب أن يكون من الممكن القيام بكلا الأمرين: التظاهر السلمي، وهو حق أساسي، والالتزام بالقواعد التي توفر لنا الحماية والأمن في جائحة كورونا".

ولم يرغب زايبرت في التعليق على ما إذا كان ينبغي على الشرطة التدخل في حالة مخالفة القواعد، مشيرا في ذلك إلى مسؤولية السلطات المحلية.

ومن جانبها، دعت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنيجريت كرامب-كارنباور، المتظاهرين إلى الالتزام بقواعد كورونا.

وقالت كرامب-كارنباور اليوم الاثنين في برلين عقب اجتماع لمجلس رئاسة الحزب عبر الفيديو: "إذا كنت حقا تأخذ هذه القضية الخاصة بالتزاماتك المدنية على محمل الجد - وهذا أمر جيد للغاية - فإنه من المنطقي أيضا أن تفعل ذلك وأنت مرتديا كمامة ومراعيا للمسافة الفاصلة".

وأضافت السياسية التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع: "من ناحية، أجد أنها إشارة جيدة ومهمة ومشجعة أن يخرج الكثير من الناس في ألمانيا إلى الشوارع ضد العنصرية... سيكون الأمر أكثر تشجيعا إذا أخذ كل واحد منا محاربة العنصرية على محمل الجد شخصيا"، موضحة أنه يتعين على كل فرد أن يسأل نفسه على نحو ناقد كيف الحال مع العنصرية اليومية في ألمانيا، مضيفة أنه يمكن هنا لأي شخص أن يقدم مساهمته في مكافحة العنصرية.