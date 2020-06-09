قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العامل المصري قادر على مواجهة التحديات والصعوبات والمعوقات التي تواجهه، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية هي الأكفأ على مستوى العالم إذا توافرت لها القدرة والإمكانيات.

وأوضح "سعفان"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن العالم يُعاني من جائحة فيروس كورونا والتي تُعد من أكبر الكوارث التي أثرت على العالم حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن هناك محاولات عديدة لمحاولة السيطرة على هذا الفيروس دون الوصول إلى علاج مما يزيد من صعوبة الأمر على الدول.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن هناك تأثيرًا اقتصاديًا شديدًا على كافة دول العالم جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، منوهًا بأن ما مرت به مصر من إصلاحات اقتصادية منذ عام 2014 أعطاها القدرة على مجابهة هذا الأمر والتصدي للفيروس الخطير.

وعلى صعيد حماية العمال في مكان العمل، أوضح أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، وذلك بتخفيض عدد الموظفين العموميين في أماكن عملهم، والسماح بالعمل من المنزل، ومنح ذوي الإعاقة والنساء الحوامل والأمهات اللاتي لديهن أطفال أقل من 12 عامًا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة، فضلًا عن توقف الأنشطة المتعلقة بالتدريب.