سمحت السلطات البريطانية لعشاق كرة القدم لديها بإقامة حفلات الشواء في المنزل كوسيلة للترفيه في وقت وباء فيروس كورونا، وتزامنا مع عودة مباريات كرة القدم، ولكن دراسة أعدت في دولة تشيلي منذ سنوات أظهرت آثار كارثية لحفلات شواء التشجيع على البيئة.

ونقلت صحيفة الجارديان، أن دولة تشيلي شهدت العديد من وقائع التلوث المناخي الشديدة لدرجة عمل حالة طوارئ وتعطيل حركة المرور وكان ذلك يتكرر كل يوم يعقب مباراة كرة قدم للمنتخب الوطني.

وفي دراسة أعدها باحثون تشيليون أثبتوا أن العاصمة ساندياجو وضواحيها تشهد الكثير من حالات انتشار الجزيئات الدقيقة الملوثة فى المناخ وأول أكسيد الكربون وقت الشتاء بين يونيو وأغسطس الذي لا يشهد حرائق غابات وكذلك في أيام العطلات التي لا تشهد ازدحاما مروريا ليشكل ذلك لغزا قبل حل الباحثين له.

واكتشف الباحثون أن العاصمة وضواحيها تشهد ارتفاعا بنسب مهولة للجزيئات الدقيقة الملوثة مساء أيام مباريات المنتخب لتخبو تلك الطفرة بعد 3 ساعات وتؤدي لحالة تلوث تستمر لليوم التالي.

وذهب الباحثون إلى أن حفلات الشواء التي تقام في المنزل أثناء مشاهدة المباريات قد تطلق كما كبيرا من أول أكسيد الكربون والجزيئات الدقيقة فقامت باستطلاع رأي أثبت أن 29% من سكان العاصمة يقومون بتلك الحفلات ما يعادل عشرات آلاف حفلات الشواء خلال الـ3 ساعات للمباراة وما قبلها بقليل.

وأثبتت الدراسة أن تلك الأعداد من حفلات الشواء تصدر نحو طنين من الجزيئات الدقيقة الملوثة للبيئة والخطرة على الجهاز التنفسي.