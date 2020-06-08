الداخلية تضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبطت شرطة التموين بوزارة الداخلية 1003 قضية تموينية خلال 24 ساعة، ضمن حملاتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وشملت أبرز المضبوطات القبض على صاحب مفرمة لحوم "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة لحيازته 4 أطنان "مفروم لحوم، دهون حيوانية، لحوم مُجمدة،توابل"، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها، وضبط المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوايلى لحجبه 4آلاف قطعة "جوانتى ، كمامة، ترمومتر" بقصد رفع أسعارها.

كما تم ضبط المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة قصر النيل لحيازته 11 ألف عبوة وقطعة مستلزمات طبية، "شرائط تحليل سكر، شكاكة، خافض لسان، سرنجات، غيار جراحى"، وضبط المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة قصر النيل؛ لحيازته 6 آلاف عبوة وقطعة مستلزمات طبية "شرائط تحليل سكر، سنون أنسولين، سرنجات، ترمومتر".

وفي القليوبية تم ضبط مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص لحيازته 3 أطنان (مكرونة، سكر، أرز أبيض، دقيق فاخر، و300 عبوة "زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر.

وفي البحيرة تم ضبط صاحب معمل منتجات ألبان "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة حوش عيسى لحيازته 4 أطنان "جبن رومى،منفحة "مادة مساعدة لصناعة الجبن" مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.