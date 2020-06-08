إندونيسيا تطلب إنشاء لجنة لدى التجارة العالمية للنظر في دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي

ذكر مسؤول في وزارة التجارة الإندونيسية، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستتقدم بطلب لإنشاء لجنة لدى منظمة التجارة العالمية، لتسوية النزاع المتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الوقود الحيوي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأنه من المقرر أن يتم تقديم الطلب في اجتماع افتراضي خاص بهيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، في 29 من يونيو، وذلك بحسب ما قاله برادنياواتي، مدير الأمن التجاري في وزارة التجارة الاندونيسية، في مؤتمر عبر الإنترنت.

وقد أرسلت الحكومة الإندونيسية وفدا إلى جنيف، للتشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن توجيه الطاقة المتجددة، والذي يفرض قيودا أكثر صرامة على التغيير غير المباشر في استخدام الأراضي، واستخدام زيت النخيل في الوقود الحيوي.

ويقول برادنياواتي إن الأطراف لم تتوصل إلى حلول متفق عليها بصورة متبادلة حتى الآن.