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رئيس جامعة قناة السويس: وضع آليات جديدة للعمل بدون تزاحم

أميرة محمدين
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 3:09 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 3:09 م

أكدت الدكتوره ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد والتهوية الطبيعية بالمكاتب الإدارية بالجامعة، واستخدام الكمامات الواقية لجميع العاملين والتعقيم المستمر لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على الصحة لحين اجتياز هذه الأزمة.

وتفقدت "هجرس"، المبنى الإداري للعاملين بالمستشفى الجامعي، وإدارات الموارد البشرية، والحسابات، و المشتريات، والتي تتطلب تواجد مستمر من العاملين، واستمعت لمقترحات المديرين بوضع آلية عمل لمنع التكدس مع ضمان سير العمل بانتظام.

وأوضحت هجرس، أن هناك اجتماع مع المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، لوضع آليات للعمل و توقيع الحضور والانصراف لضمان عدم التزاحم.

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