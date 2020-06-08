مركز إبداع الإسكندرية ينظم فعاليات متنوعة عبر يوتيوب

نظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء الأحد، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن مبادرة الإسكندرية لتنشيط الكتابة الإبداعية (أكوا)، وذلك عبر صفحته على موقع "يوتيوب"، في إطار مبادرة الثقافة عن بعد.



تضمنت الفعاليات لقاءً حول منطقة بحري وحواريها بعنوان "موروث شعبي سكندري" للكاتبة إخلاص عبدالمحسن، وآخر مع الكاتبة الدكتورة نجلاء نصير بعنوان "الفضاء السردي في رواية "لا أحد ينام في الإسكندرية" للأديب إبراهيم عبدالمجيد.



كما تضمنت الفعاليات قراءة للأديب أحمد زرد في رواية سعيد سالم "الصعود والهبوط"، ورواية شريف مليكة "كانديد"، تقديم أمينة الزغبي، "قصص قصيرة جدًا عن فيروس كورونا"، للكاتبة أماني شبكة، قراءات شعرية للشاعر الدكتور محمد عبدالسلام قصيدة "نقط بين السطور"، والإسكندرية في قصيدة الشاعر أحمد فضل شبلول.



تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "أكوا" هي خطوة مهمة لتفعيل دور الأدباء في توجيه العقول نحو فكر هادف وثقافة واعية، وهي تعني بجميع الأدباء وبخاصة الجدد منهم، وتسعى لتحقيق أهدافها من خلال إقامة ورش للكتابة الإبداعية، وعقد ندوات ومسابقات أدبية.