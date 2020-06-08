الأردن: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 831 حالة.

وقال جابر - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إن الحالات الجديدة ترجع إلى 11 شخصا بالحجر الصحي قادمين من باكستان، و6 حالات لسائقي شاحنات، و6 حالات مخالطة لمصاب بالفيروس في عمان، كما تم تسجيل 20 حالة شفاء.

وأكد وزير الصحة الأردني، أن الجائحة لم تنته وأن الخطر مازال موجودا.. مضيفا " أنه يجب على الجميع الانتباه من المخالطة كونها تحمل خطرا كبيرا".