بولندا تقرر غلق 12 من مناجم الفحم لاحتواء كورونا

أعلن وزير المالية البولندي جاسيك ساسين في مؤتمر في وارسو أن شركة "جيه. إس. دبليو"، وهي أكبر منتج لفحم الكوك في الاتحاد الأوروبي، ستغلق منجمين، بينما ستغلق أكبر شركة للفحم الحراري في الكتلة الأوروبية، وهي "بي. جي. جي"، 10 مناجم أخرى في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يستمر وقف عمل المناجم لمدة ثلاثة أسابيع، بينما سيتم دفع كامل أجور العمال، بحسب وزير المالية.

وأشارت "بولمبرج" إلى أن شحنات الفحم لن تتأثر بذلك التوقف.

من ناحية أخرى، قال وزير الصحة البولندي، لوكاس زوموفسكي أثناء المؤتمر، إن المحاولات الأولى لوقف انتشار الفيروس في المناجم لم تكن كافية، مضيفا أنه سيتم إجراء تحليل فيروس كورونا المستجد لأكبر عدد ممكن من العمال في المناجم قبل استئناف العمل فيها.

وأضاف أن هدف الإغلاق هو "حماية المناجم من تفش خارج عن السيطرة لفيروس كورونا المستجد وأنه سيتم السماح باستئناف العمل بمجرد أن يكون ذلك ممكنا".

وأجرت الحكومة البولندية فحوصات للكشف عن الفيروس لأكثر من 50 ألف من عمال المناجم، ومازالت في انتظار نتائج بعضها.

يذكر أن بولندا سجلت اليوم 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أكبر رقم يومي منذ تفشي الفيروس في البلاد، وكانت منطقة المناجم المسؤولة عن الجزء الأكبر من عدد الإصابات حيث ظهرت فيها 326 حالة من بين 599 التي تم تسجيلها.

وقال وزير المالية إنه تم إغلاق المناجم بعد أن اتضح أن إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم إقرارها في المناجم بما في ذلك تعدد فترات العمل على مدار اليوم وتقييد عدد العمال المسموح لهم بركوب المصاعد داخل المناجم معا لم تكن كافية لوقف انتشار الفيروس.