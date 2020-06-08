بريطانيا: 55 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، وفاة 55 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الأخيرة، وهو ما يمثل أقل عدد وفيات منذ الإغلاق الكامل بسبب ظهور هذا المرض.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان رسمي نقلته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية - أن أعداد الوفيات بهذا المرض وصلت إلى 40,597 شخصا في المستشفيات ودور الرعاية وفي المجتمع البريطاني، وذلك بعد إجرائهم تحاليل للفيروس حتى الخامسة من مساء أمس الأحد وهو أعلى من رقم اليوم السابق بنحو 55 شخصا.

وأشارت الصحيفة إلى عدم إبلاغ المستشفيات في لندن بأي حالة وفاة وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقالت الصحيفة إن إدارة الصحة العامة في ويلز ذكرت اليوم وفاة 3 أشخاص فقط نتيجة الإصابة بالمرض وهو ما رفع الوفيات داخل ويلز إلى 1,401 شخصا.

وأضافت إن 42 شخصا تم الإعلان عن إصابتهم بالمرض بعد إجراء فحص ما رفع العدد من الإصابات المؤكدة إلى 14,438 شخصا.

وفي اسكتلندا لليوم الثاني على التوالي لم يتوفى أحد في البلاد بسبب الفيروس.

وقالت الوزيرة الأولى للحكومة الإسكتلندية نيكولا ستورجين إن الأرقام "مشجعة للغاية."

وأضافت:"لا أستطيع أن أخبركم كم من الوقت انتظرت لأخبركم بمثل هذا التطور الِإيجابي وأعلم أنكم جميعا كنتم تتلهفون لسماع هذه الأخبار."