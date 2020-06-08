روسيا تعيد فتح حدودها جزئيا بالتزامن مع رفع إجراءات الاغلاق في العاصمة موسكو

أعلنت روسيا تخفيف القيود المفروضة على السفر إلى الخارج اليوم الاثنين، فيما أعلنت موسكو أنها ستنهي إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، في اليوم التالي بعد أكثر من شهرين من أوامر الالتزام بالبقاء في المنازل.

وسيُسمح للروس الآن بالسفر إلى الخارج لرعاية الأقارب المرضى ، وللعمل أو التعليم أو العلاج الطبي ، بموجب مرسوم أصدره رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

وقال ميشوستين إن الأجانب يمكنهم دخول روسيا لرعاية أقاربهم أو لتلقي العلاج الطبي.

وكانت العاصمة الروسية موسكو، الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، أعلنت في وقت سابق أنها سوف ترفع إجراءات الاغلاق غدا الثلاثاء.

وقال عمدة المدينة سيرجي سوبيانين في بيان اليوم الاثنين " ابتداء من غد، سوف يتم إلغاء نظام العزل الذاتي" لتنتهى بذلك إجراءات الاغلاق المفروضة منذ أكثر من شهرين لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ولن يطلب من السكان الحصول على تصاريح خاصة للتنقل في أنحاء المدينة.

وسوف تستقبل المطاعم الزبائن في الأماكن المفتوحة ابتداء من 16 يونيو الجاري، على أن تعود لعملها الاعتيادي بعد أسبوع من ذلك الموعد.

وقد سجلت روسيا أكثر من 475 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، لتأتي في المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل من حيث عدد الاصابات.

وكانت موسكو قد سجلت نحو نصف حالات الإصابة في روسيا. وقد تم تسجيل نحو 2000 حالة إصابة جديدة يوميا في موسكو خلال الأسابيع الأخيرة.