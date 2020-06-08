الأمم المتحدة: ما يصل إلى 200 ألف بحار محاصرين على متن سفن بسبب كورونا

طالبت منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين، حكومات دول العالم باتخاذ إجراءات لإعادة ما يصل إلى 200 ألف بحار لا يزالوا عالقين وغير قادرين على الرسو بسبب السياسات الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المنظمة الدولية ومقرها جنيف إن أفراد الأطقم المحاصرة يعانون من الإجهاد ومن مشكلات في الصحة العقلية، حيث اضطروا إلى العمل لمدة أربعة أشهر بعد انتهاء فترة عملهم الطبيعية.

وقال جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في بيان "هذا يعرض صحتهم للخطر كما يعرض السلامة البحرية للخطر. يجب اتخاذ إجراء لضمان توفير العمل اللائق للبحارة وتجنب الحوادث البحرية والكوارث البيئية".

بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع البحارة الذين حصلوا على قسط جيد من الراحة الصعود على متن السفن لإراحة زملائهم المحاصرين بسبب القيود المفروضة على تغيير الأطقم التي وضعت لاحتواء تفشي فيروس كورونا.