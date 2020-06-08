وزير الأمن الداخلي الأمريكي: سحب تمويل الشرطة أمر غير منطقي

قال وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي بالوكالة تشاد وولف، إن سحب تمويل مراكز الشرطة لعلاج المشكلات الأخيرة المرتبطة بالظلم العنصري هو أمر "غير منطقي"، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة ستحرم عناصر الشرطة من التدريب والقيادة.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن وولف قوله اليوم الأحد، في مقابلة على "فوكس نيوز صنداي" إن خفض ميزانيات الشرطة سيضر المجتمعات التي تخدمها.

وأضاف وولف "إنه تأكيد غير منطقى وأنا لا أفهمه.. إذا كنت قلقا إزاء الظلم العنصري، إذا كنت قلقا إزاء الحاجة إلى إصلاح مراكز الشرطة المختلفة أو وكالات إنفاذ القانون، فأنت ترغب في التأكد من أنك تمنحهم التدريب الصحيح".

وفي الأسبوعين الماضيين، هزت المدن الأمريكية مظاهرات حاشدة للاحتجاج على مقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد في مينيابوليس وعلى الظلم العنصري. وطالب بعض المتظاهرين المدن والولايات "بسحب تمويل الشرطة".

ودعا بعض المتظاهرين إلى إعادة توجيه بعض من تمويل الشرطة إلى خدمات اجتماعية في المجتمعات المهمشة. وطالب آخرون بحل قوات الشرطة المحلية تماما.

وحصل هذا الجهد على بعض الزخم، حيث قال عمدة لوس أنجليس اريك جارسيتي إن المدينة ستدرس خفض ما يتراوح بين 100 و150 مليون دولار من ميزانية الشرطة السنوية التي تبلغ 2 مليار دولار لتوجيهها للمجتمعات السوداء.

وقال وولف اليوم الأحد إن الدعوات لسحب تمويل الشرطة هو "بيان سياسي"، مضيفا أن خفض ميزانيات الشرطة سيضر بالرقابة والقيادة في عمليات إنفاذ القانون.. هذا لن يوفر الحماية للمجتمعات في نهاية المطاف ".