مختاريان: أتمنى الاستمرار مع روما لكن الأمر لا يعتمد علي فقط

أعرب هنريك مختاريان، لاعب روما المعار من أرسنال عن رغبته في البقاء مع النادي الإيطالي.

وقال مخيتاريان في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: " أود البقاء في روما لكن ذلك لا يعتمد علي، أحب المدينة، المجتمع والطريقة التي ألعب بها، لكن هذا لا يعتمد علي إذا اضطررت للعودة إلى إنجلترا، لن أشكو، تتغير حياة لاعب كرة القدم بسرعة، يجب أن تكون مستعدًا للعب أينما كنت".

وأضاف: "لا أعرف إلى متى سأبقى في روما أتمنى أن أبقى هنا لفترة أطول، لكن هذا لا يعتمد على وجهة نظري فقط، فلسفة النادي والمدرب تناسبني، أنا سعيد بلعب هذا النوع من كرة القدم وأحبه".

وتابع: "أنا أبذل قصارى جهدي، أتدرب وأتعلم اللغة الإيطالية دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

وواصل: "لا يزال لدي عقد مع أرسنال، القدرة على البقاء لا تعتمد علي فقط، الأمر متروك للناديين ليقررا ما إذا كنت سأبقى في النادي".

وفيما يتعلق بالأهداف الموسمية للفريق أتم: "الصعود لدوري أبطال أوروبا مازال بأيدينا، لدينا القدرة على انهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، يمكننا أن نفعل ذلك".