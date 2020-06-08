 تحطم طائرة C130 أمريكية خلال هبوطها في قاعدة التاجي الجوية - بوابة الشروق
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تحطم طائرة C130 أمريكية خلال هبوطها في قاعدة التاجي الجوية

أسماء الدسوقي
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 11:12 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 11:12 م

أعلنت ‏مصادر أمنية عراقية، عن تحطم طائرة C130 تابعة للقوات الأميركية خلال هبوطها في قاعدة التاجي الجوية، وفقًا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.

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