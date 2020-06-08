تحطم طائرة C130 أمريكية خلال هبوطها في قاعدة التاجي الجوية

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أعلنت مصادر أمنية عراقية، عن تحطم طائرة C130 تابعة للقوات الأميركية خلال هبوطها في قاعدة التاجي الجوية، وفقًا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.