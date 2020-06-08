تحطم طائرة C130 أمريكية خلال هبوطها في قاعدة التاجي الجوية

أعلنت ‏مصادر أمنية عراقية، عن تحطم طائرة C130 تابعة للقوات الأميركية خلال هبوطها في قاعدة التاجي الجوية، وفقًا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.