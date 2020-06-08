 مقتل شخصين وإصابة 8 جراء انفجار في ولاية وان جنوب شرق تركيا - بوابة الشروق
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مقتل شخصين وإصابة 8 جراء انفجار في ولاية وان جنوب شرق تركيا

أسماء الدسوقي
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 9:30 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 9:30 م

قُتل شخصان على الأقل وأصيب 8 آخرون جراء انفجار وقع مساء اليوم الاثنين في ولاية وان جنوب شرق تركيا، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم» في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر».

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