مقتل شخصين وإصابة 8 جراء انفجار في ولاية وان جنوب شرق تركيا

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قُتل شخصان على الأقل وأصيب 8 آخرون جراء انفجار وقع مساء اليوم الاثنين في ولاية وان جنوب شرق تركيا، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم» في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر».