 قوات إسرائيلية تعتقل 21 فلسطينيا من القدس - بوابة الشروق
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قوات إسرائيلية تعتقل 21 فلسطينيا من القدس

د ب أ
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 10:12 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 10:12 ص

اعتقلت قوات إسرائيلية، اليوم الاثنين، 21 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم عن مصادر محلية وشهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس أمجد أبو عصب، بعد أن داهمت منزله في حي الصوانة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال، سلمت 4 شباب فلسطينيين بلاغات لمراجعة مخابراتها، كما استولت على مركبة تعود لشباب فلسطيني.

يأتي ذلك في وقت تسود فيه توترات بين الفلسطييين والإسرائيليين على خلفية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتزامه ضم أراض فلسطينية، إضافة لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جابي اشكنازي المؤيدة لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام التي يطلق عليها "صفقة القرن".

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