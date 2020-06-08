الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاجن يعلن تخليه عن رئاسة شركة العلامة المركزية

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أعلنت مجموعة فولكس فاجن، تخلي هربرت ديس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، عن رئاسة الشركة التي تنتج العلامة المركزية فولكس فاجن في المجموعة، ليتولاها رالف براندشتيتر، الرئيس التنفيذي المساعد.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه مجلس الإشراف والمراقبة على أكبر شركة تصنيع سيارات في العالم في أعقاب جلسة طارئة عقدها في فولفسبورج مساء اليوم الاثنين.

وأوضح المجلس أن من المنتظر إتاحة " المزيد من الحرية أمام ديس لممارسة مهامه كرئيس للمجموعة".

يذكر أن ديس، الذي يتولى الرئاسة التنفيذية عن العلامات التجارية للمجموعة بما فيها العلامة المركزية، واجه انتقادات بسبب مشاكل فنية.