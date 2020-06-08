محافظ قنا: الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية 2019-2020 بمخصصات بلغت 500 مليون جنيه

أكد محافظ قنا أشرف الداودي أنه جرى الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي (2019 / 2020) لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، والتي بلغت مخصصاتها 500 مليون جنيه بكافة مراكز وقرى المحافظة طبقًا للخطة الزمنية المحددة.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ اليوم الإثنين، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ورؤساء مجالس المدن وعدد من القيادات التنفيذية حيث استعرض المحافظ المشروعات التي تم تنفيذها خلال الخطة المنتهية بكافة مراكز ومدن المحافظة ، مؤكدا أهمية المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها لضمان إنهاء المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة.



كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمنظومة وحدة استرداد أراضي الدولة، لافتا إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للوحدة بلغ 47 ألفا أو 146 طلبا جرى تسديد 42 ألفا و300 رسم فحص، وتم تسديد 28 ألفا و60 طلب معاينة، وتم اجراء المعاينة لعدد 15 الفا و 222 طلبا وتم تحرير 1179 عقدا، موجها مسئولي الوحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة لعمليات الفحص والمعاينة، مشيرا إلى أهمية العمل في ملف تقنين التعديات على أملاك الدولة لاستعادة حق الشعب.



وتابع المحافظ الجهود المبذولة في إزالة التعديات خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن إجمالي ما جرت إزالته منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 529 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 323 ألفا و386 مترا مربعا و60 حالة تعد بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 101 فدان و5 قراريط و19 سهما و1933 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 90 فدانا و7 قراريط و5 أسهم، وإزالة 289 حالة بمساحة 41 ألفا و811 مترا مربعا مخالفة لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008.



ووجه المحافظ - خلال اللقاء - رؤساء المدن بإزالة المطبات العشوائية بالطرق واستبدالها بمطبات صناعية جديدة مطابقة للمواصفات للحفاظ على حياة وسلامة المواطنين، وكذلك البدء في تركيب "بلدورات" بالشوارع الرئيسية والفرعية والانتهاء من أعمال دهان أعمدة الشوارع والاهتمام بأعمال التشجير والتجميل للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.



كما وجه رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لمتابعة التجهيزات اللازمة لامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تبدأ في 21 من الشهر الجاري، ومتابعة تنظيم عملية صرف المرتبات ومنحة العمالة غير المنتظمة أمام مقرات وفروع البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الالي بمختلف المراكز والمدن ومراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأكد المحافظ - على المسئولين - أن خدمة المواطنين تأتي في المقام الأول، موجها رؤساء المدن بالتواجد المستمر بالشارع واللقاء بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم والتنسيق المستمر مع كافة القطاعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.