وقع محافظ الغربية، اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام المحافظة بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 12 مليون جنيه، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة.

وأوضح محافظ الغربية، أن البروتوكول تضمن تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بمراكز كفر الزيات وزفتى وسمنود والسنطة، بطول 13 ألفًا و685 كيلو متر.

كما تضمن رصف الطرق الريفية، حيث من المقرر إنشاء طريق بديل لطريق السنطة / زفتى بطول 3.6 كيلو لخدمة أهالي السنطة وزفتى وسمنود.

وأضاف المحافظ، أن هذه المشروعات تعمل على توفير 14 ألفًا و627 فرصة عمل للشباب، وذلك بهدف الحد من الهجرة غير النظامية للخارج بوسائل غير قانونية، مؤكدًا اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين المستوى المعيشى والخدمي بالقرى.