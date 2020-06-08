غرفة التجارة الكويتية تطالب الحكومة بسرعة تنفيذ حزمتها الاقتصادية

أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت أنه لا بد من الإقرار بأن الكويت لم توفق حتى الآن في تحقيق التوازن بين المعايير الصحية الواجبة والتدابير الاقتصادية اللازمة، لافتة إلى أن تنفيذ الحزمة التحفيزية التي أقرها مجلس الوزراء في 31 مارس الماضي، وتطبيق الركائز والآليات والخطوات التي تقدمت بها اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي (منذ 20 أبريل الماضي) اتسما بالبطء الشديد غير المبرر.

وأضافت الغرفة في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، أن "القطاع الخاص - وبكل وحداته المتضررة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة - أصبح يشعر بقلق متزايد من أن يتحول نقص السيولة قصير الأمد الذي يعانيه إلى أزمة في الملاءة المالية، بكل ما يعنيه ذلك من تكاليف ومخاطر اجتماعية واقتصادية على حد سواء".

وذكر البيان أن قرار "دعم وضمان التمويل" - رغم تأخره - ما يزال بالغ الضرورة وبالغ التأثير وبالغ الجدوى، مشيرة إلى أن هذا ما دعاهاإلى أن تقترحه في الورقة التي رفعتها إلى رئيس مجلس الوزراء في نهاية زيارة هيئتها التنفيذية له يوم 29 أبريل الماضي، والتي جاء فيها:"أن الغرفة تلاحظ بأن حزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها العديد من الدول المتقدمة والنامية - بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي - قدتضمنت إجراءات وسياسات عديدة لدعم خطوط الائتمان والسيولة، ومن أهمها تقديم ضمانات حكومية مقابل القروض المصرفية (وغيرالمصرفية) للشركات المتضررة، وهذا ما نعتقد أنه يغيب عن برنامج التحفيز الكويتي، ونأمل أن يكون لدى الحكومة ما يعوض غيابه".

وكانت الحكومة الكويتية قد أقرت حزمة اقتصادية للشركات التي تضررت من أزمة فيروس كرورنا المستجد(كوفيد-19) عن طريق منحها قروضا بفوائد لاتزيد عن 5ر2 بالمئة، بالإضافة إلى دعم العمالة الوطنية التي تعمل في القطاع الخاص.