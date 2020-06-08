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تراجع حاد في الإنتاج الصناعي بألمانيا خلال أبريل

فيسبادن (ألمانيا) - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 10:32 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 10:32 ص

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا على نحو حاد في أبريل الماضي بسبب أزمة جائحة كورونا.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 17.9% في أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق له.

وجاء التراجع أقوى من المتوقع، حيث كان يتوقع المحللون أن يتراجع الإنتاج الصناعي في ذلك الشهر بنسبة 16.5%.

ومقارنة بأبريل عام 2019، تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 25.3%.

وعدل المكتب بياناته بالنسبة للإنتاج الصناعي في مارس الماضي، حيث سجل تراجعا بنسبة 8.9%، بدلا من نتائجه الأولية التي رصدت تراجعا بنسبة 9.2% على أساس شهري.

وبحسب البيانات، تراجع إنتاج السلع الوسيطة في أبريل الماضي بنسبة 13.8% على أساس شهري، وبنسبة 8.7% في إنتاج السلع الاستهلاكية، وبنسبة 35.3% للسلع الاستثمارية.

وجاء في بيان المكتب أن أعلى تراجع في الإنتاج سجله قطاع صناعة السيارات، بنسبة 74.6%، بينما تراجع الإنتاج الإنشائي بنسبة 4.1% فقط.

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