منظمة الصحة العالمية تدعو المحتجين إلى مراعاة إجراءات السلامة لتفادي الإصابة بكورونا

دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس الأشخاص الذين يشاركون في المظاهرات واسعة النطاق للاحتجاج على العنصرية، إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد ارتفاع معدلات الإصابة إلى نحو غير مسبوق حيث تم تسجيل 136 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أدهانوم جيبريسيوس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف إنه في حين أن الجائحة تنحسر في أوروبا، فإن الوضع العالمي يتفاقم، مع تسجيل أكثر من مئة ألف إصابة جديدة يوميا خلال تسعة من الأيام العشرة الأخيرة.

وتم تسجيل الغالبية العظمى من حالات الإصابة الجديدة في دول بجنوب آسيا والأمريكيتين.

وأكد مدير منظمة الصحة أن "منظمة الصحة العالمية تدعم المساواة والحركة العالمية ضد العنصرية"

وأوضح قائلا: "بقدر المستطاع، حافظ على مسافة متر على الأقل من الآخرين.. ونظف يديك وغطي فمك أثناء السعال، وارتدي كمامة إذا كنت سوف تشارك في مظاهرة احتجاج".