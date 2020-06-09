مستشار الرئيس للصحة: لا يمكن تحديد مدى شدة فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والرعاية، إنه لا يمكن تحديد مدى شدة مرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن المناعة تزداد بزيادة الإصابات.

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن التفاؤل بانخفاض شدة المرض يرجع إلى ارتفاع عدد الحالات البسيطة أو التي لا تعاني أعراضًا لـ«كوفيد - 19»، منوهًا أنه مازالت هناك حالات حادة وشديدة.

وعن موعد الوصول إلى الذروة، أوضح أن الوصول إلى الذروة يحتاج إلى تسجيل أعلى عدد من إصابات فيروس كورونا المستجد ثم الثبات على العدد لمدة تصل إلى أسبوع، ثم انخفاض الأعداد مرة أخرى، لافتًا إلى أن مصر لم تصل إلى الأرقام الثابتة لعدة أيام متتالية.

وأشار إلى أن الزيادة في أعداد إصابات الفيروس تكون إما عن طريق التصاعد الأفقي الذي يتمثل في زيادة محسوبة لا تقفز إلى أرقام كبرى، أو طريق رأسي تتزايد فيها الأعداد بشكل كبير كما حدث في الدول الأوروبية.