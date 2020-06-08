«الدستوري الحر» يتقدم إلى البرلمان التونسي بلائحة لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية

تقدم الحزب الدستوري الحر في تونس بلائحة جديدة في البرلمان، اليوم الاثنين، لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، بحسب فضائية «سكاي نيوز عربية».

كما دعت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، إلى الحراك الشعبي، وتنظيم اعتصام أمام حركة النهضة، والمطالبة بحل البرلمان.

كانت خلافات وقعت في تونس بين حركة النهضة وحركة الشعب، وذلك على خلفية تصويت نواب التيار القومي على لائحة منع التدخل الأجنبي في ليبيا والانتقادات التي وجهت لزعيم النهضة، راشد الغنوشي بتوريط تونس في الصراع الليبي بالوقوف إلى جانب حكومة الوفاق وتحقيق مصالح تركيا، ما دفع بحراك ضد الغنوشي ومطالب في البرلمان لعزله من رئاسة المجلس.