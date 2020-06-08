ارتفاع حجم القروض المصرفية في اليابان في شهر مايو

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن حجم القروض المستحقة في البنوك اليابانية قد ارتفع في شهر مايو الماضي، بسبب تدفق الشركات وأصحاب الاعمال التجارية على البنوك، بعد مواجتهم لصعوبات مالية بسبب تفشي وباء كورونا.

وأفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه)، بأن تقريرا أوليا صادرا عن بنك اليابان، أظهر ارتفاع متوسط ​​حجم القروض في شهر مايو بنسبة 4.8% على أساس سنوي، إلى نحو 562.5 تريليون ين، أي أكثر من 5 تريليونات دولار.

ويعتبر معدل الزيادة الأعلى منذ يناير عام 2001، عندما أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة.

ويقول محللون إنه يبدو أن البنوك قد توسعت في عمليات الإقراض في مايو، بعد أن قدمت الحكومة قروضا تعتبر عمليا بدون فوائد وبدون ضمانات، من خلال المؤسسات المالية.

ويقول المحللون إنه من المتوقع أن تتضخم القروض المصرفية بصورة أكبر، حيث من المرجح أن يستمر تأثير فيروس كورونا في المستقبل المنظور.