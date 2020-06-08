تقرير: خطوط التواصل العسكري بين الكوريتين تعمل بشكل طبيعي

صرح مسؤولون بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين بأن خطوط التواصل العسكري بين الكوريتين تعمل بشكل طبيعي، على الرغم من أن الشمال لم يرد على اتصال هاتفي من قبل كوريا الجنوبية عبر غرفة التواصل المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المتحدث باسم وزارة الوحدة يوه سانج-كي كان قد قال في مؤتمر صحفي دوري بأن الجنوب أجرى اتصالا عبر غرفة الاتصال المشتركة مع الشمال في صباح اليوم ولكنه لم يتلق أي استجابة. وتعد هذه المرة الأولى التي لا تجيب فيها كوريا الشمالية على اتصال من الجنوب.

وأفاد مسؤول بوزارة الدفاع بأن "خطوط الاتصال العسكري كانت تعمل بشكل طبيعي حتى صباح اليوم".

وعادة ما تتواصل السلطات العسكرية في الكوريتين عبر الهاتف كل يومين في التاسعة صباحا والرابعة مساء عبر خطي الاتصال الشرقي والغربي.

ويُشار إلى أن خطوط التواصل العسكرية عادت في عام 2018 تماشيا مع قمة 27 نيسان/أبريل التي جمعت الكوريتين بعد سنوات من الانقطاع.

ويأتي عدم رد كوريا الشمالية على اتصال الجنوب بعد أن هددت بيونج يانج يوم الجمعة بغلق مكتب الاتصال المشترك إذا فشلت الاخيرة في منع النشطاء من إرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود.

وجاء هذا التحذير بعد أن هددت كيم يو-جونج شقيقة الزعيم كيم جونج -أون بأن بلدها ستلغي الاتفاق العسكري الموقع عام 2018 بين الكوريتين وإيقاف المشاريع المشتركة، بما يشمل مكتب الاتصال المشترك ومجمع كيسونج الصناعي، اعتراضا على حملة المنشورات.